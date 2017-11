Inzaghi cambia tutta la Lazio

Il derby è archiviato, la Lazio prova a voltare pagina in vista dei prossimi appuntamenti. Mister Inzaghi ha ritrovato la squadra per preparare la gara contro il Vitesse, giovedì all’Olimpico andrà in scena un turnover totale. Resteranno a riposo Immobile e Radu, entrambi da valutare per qualche acciacco di troppo ma saranno disponibili contro la Fiorentina domenica pomeriggio. In panchina Milinkovic, Luis Alberto, De Vrij, Lulic, Parolo e Marusic. Giocheranno Basta, Luiz Felipe, Patric, Lukaku, Murgia, Nani, Crecco e Palombi. Questa mattina è andata in scena una seduta di scarico per chi ha affrontato la Roma, tutti gli altri hanno disputato una gara in famiglia contro la Primavera di Bonatti. Nessuna traccia di Wallace e Felipe Anderson, alle prese con un lavoro personalizzato. Poche speranze di vederli in panchina in Europa League. Caicedo sulla via del recupero, per Di Gennaro ancora tempi lunghi.