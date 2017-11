La marcia degli ultrà per ricordare Gabbo

Dieci anni volati via in un batter d’occhio, dieci anni di dolore, dieci anni senza Gabriele Sandri, dieci anni che, come raccontato dal fratello Cristiano, «corrispondono a 10 minuti». Perché il dolore, misto a rabbia, è ancora troppo grande, fa male, continuerà a farlo per sempre. 3650 i giorni passati da quel maledetto 11 novembre del 2007, da quando quel proiettile assassino, sparato da Luigi Spaccarotella senza un motivo, ha spezzato la vita e il sorriso di Gabbo. Lasciando un vuoto, un solco profondo nel cuore di tutti quanti.

E oggi, nella giornata del decennale della sua scomparsa, per lui (e per far sentire la propria vicinanza alla famiglia) si sono mobilitate le tifoserie di tutta Italia. In viaggio verso Roma, per unirsi ai laziali...

