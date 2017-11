Simone Inzaghi sposa Gaia la prossima estate

Fiori d'arancio, per Simone Inzaghi e Gaia Lucariello. Ancora non c'è una data ufficiale ma è certo che alla fine del campionato ci sarà il matrimonio. A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale Chi. Un anno che si prospetta davvero speciale, per l'allenatore biancoceleste: la sua Lazio sta andando fortissimo e, a fine campionato, l'annata verrà coronata dalle nozze con la sua compagna. Una coppia formata sette anni fa, dalla quale è nato anche un figlio, il piccolo Lorenzo, di quattro anni. E adesso, i due convoleranno a nozze. I futuri sposi avrebbero già scelto i testimoni: Pippo per Simone, Alessia Marcuzzi per Gaia. Fervono i preparativi, nell'attesa che venga scelta ufficialmente il giorno da sottolineare sul calendario. In estate anche Simone Inzaghi capitolerà.