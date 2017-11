Lazio, dieci anni senza Gabbo

Ancora pochi giorni e sarà l'11 novembre, la data dell'omicidio di Gabriele Sandri. Dieci anni senza Gabbo, ammazzato dall'agente Spaccarotella sulla A1 mentre stava andando a Milano a vedere la sua Lazio. I tifosi, gli amici, gli ultras della Nord, gli Irriducibili hanno preparato una manifestazione per ricordare Gabriele. Saranno invitate le delegazioni di tutte le tifoserie italiane che portano Gabbo nel cuore per un sit-in sotto la curva Nord dello stadio Olimpico di Roma. Appuntamento alle 14.30. Poi alle 17 la santa Messa presso la chiesa di San Pio X in via Attilio Frigeri 67 nel quartiere della Balduina. "Il tuo sorriso li perseguiterà", il titolo della manifestazione che ha l'unico obiettivo di celebrare la vita di Gabriele Sandri.