Lazio, Strakosha e Immobile fino al 2022

Battere il Cagliari per continuare a sognare, ci crede la Lazio di mister Simone Inzaghi. Domani all’Olimpico andrà in scena il match contro gli uomini di Lopez, torneranno in campo dall’inizio Immobile, Parolo, De Vrij, Leiva e Luis Alberto: “Questi ragazzi hanno fatto due mesi e mezzo magnifici. Ma il difficile viene adesso - ha spiegato il tecnico di Piacenza - la squadra è stata molto brava: anche quando abbiamo cambiato diversi giocatori ma non ci siamo snaturati. Ho avuto certezze anche da chi gioca meno”. Per quanto riguarda gli obiettivi, però, Inzaghi preferisce volare basso: “Dobbiamo vivere alla giornata, continuare a dare intensità alle nostre partite per rimanere nelle posizioni importanti di classifica. Sono passate 8 giornate, non siamo nemmeno a un quarto del campionato”. Sarà dura però stemperare l’entusiasmo dei tifosi: “Di quello sono contento. Tantissima gente ci ha seguito finora, i giocatori lo percepiscono. Sono apprezzati per quello che fanno: dovremo cercare di continuare a essere intensi e giocare molto bene a calcio come stiamo facendo”. Intanto, attraverso un comunicato ufficiale, il club ha annunciato i rinnovi di Immobile e Strakosha fino al 2022. L’attaccante napoletano guadagnerà 2,5 milioni di euro più 500 mila euro a stagione, diventerà il giocatore più pagato della rosa biancoceleste.