Buon compleanno "Irriducibili" Lazio

Grande festa per i tifosi laziali che hanno celebrato i trent’anni del gruppo Irriducibii, nato il 18 ottobre del 1987. Un gruppo che, dopo trent’anni, è ancora oggi protagonista assoluto del tifo, non solo italiano, ma internazionale. Oltre 1000 i supporters biancocelesti si sono riuniti presso la sede de gruppo (in via Amulio) ed hanno dato vita ad una vera e propria festa. Con cori, fumogeni e striscioni affissi in tutta la città. "Oggi, dopo trent’anni, quel pezzo di stoffa è ancora in Curva Nord, esposto è custodito da ragazzi della vecchia guardia e giovani delle nuove generazioni: epoche diverse ma un’unica filosofia che ha rappresentato un filo ininterrotto dal 1987 ai giorni nostri".