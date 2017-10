Come anticipato questa mattina sulle pagine de Il Tempo, i tifosi della Lazio abbonati in Curva Nord potranno assistere alle gare contro Cagliari e Udinese in Curva Maestrelli al costo di 1 euro. Di seguito tutti i dettagli comunicati dalla società biancoceleste attraverso il proprio sito.

"I possessori dell'abbonamento di Curva Nord per la stagione 2017-2018, in virtù della promozione "we fight racism" potranno acquistare per la gara Lazio-Cagliari del 22 ottobre, un tagliando d'ingresso di CURVA MAESTRELLI al costo di 1 €., solo ed esclusivamente in modalità on-line. Chi è in possesso della tessera di abbonamento con il Voucher Elettronico, dovrà inserire come codice promozione, le 8 cifre sul retro accanto al codice a barre. Chi è in possesso della tessera di abbonamento digitale con la Fidelity Card - Tessera del Tifoso Millenovecento, dovrà inserire come codice di promozione le 11 cifre del numero della tessera che cominciano per 032".

La misura segue la squalifica di due giornate della Curva Nord per i "buh" a Duncan a Adjapong del Sassuolo