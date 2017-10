Gli Irriducibili Lazio festeggiano 30 anni

Trent'anni di Irriducibili e i tifosi fanno festa domani per l'anniversario del gruppo storico che colora la curva Nord della Lazio ormai da tre decenni. Questo il testo del comunicato: "Gli Irriducibili della Lazio comunicano che domani sera, martedì 17 ottobre, si terrà una cerimonia in occasione del trentesimo anno di attività del gruppo. Per noi questo rappresenta una tappa fondamentale, poiché da quel 18 ottobre del 1987 abbiamo superato milioni di ostacoli mostrandoci più forti di tutte le avversità incontrate durante il percorso che ci ha condotto fino ad oggi .L'obiettivo è quello di sempre: riuscire a rappresentare un modello per tutti i sostenitori laziali di curva e non. Attraverso l'impegno, il tifo e la costanza nel seguire e sostenere il nostro ideale. Allo scoccare della mezzanotte di domani, festeggeremo l’inizio dell’anno del trentennale a via Amulio, nuova sede del gruppo dopo gli anni d’oro di Via Bartolomeo Bossi, luogo che ha rappresentato per tanti ragazzi l'essenza della loro lazialità e del proprio stile di vita. Sono invitati tutti (dalle ore 22) giovani, vecchi, bambini, donne, famiglie. A seguire ogni quartiere di Roma vedra' uno striscione in onore di un gruppo che ha portato la mentalità Ultras a Roma".