Super Lazio: Immobile stende la Juve

La Lazio espugna l'Allianz Stadium. Nell'anticipo dell'ottava giornata di campionato, la squadra di Simone Inzaghi ha vinto 2-1 in casa della Juventus grazie a una doppietta di Ciro Immobile.

Bianconeri in vantaggio al 23' con Douglas Costa che ribadisce in rete dopo la respinta di Strakosha sul tiro di Khedira. Il gol viene convalidato dopo l'intervento della Var, interpellato per un sospetto offside del brasiliano. Al 2' della ripresa pareggia Immobile con un bel piatto destro su assist di Luis Alberto. Al 9' ancora l'attaccante, lanciato a rete, viene steso da Buffon: ammonizione per il portiere bianconero e rigore che, lo stesso Immobile, trasforma.

Brividi nel finale. Al 91' palo di Dybala. Al 95' dopo un intervento di Patric su Bernardeschi, rigore per la Juventus dopo un altro intervento della Var. Dybala dal dischetto, Strakosha respinge. Finisce 2-1 e la Lazio interrompe la lunga imbattibilità casalinga della Juventus agganciandola in classifica a quota 19 punti.

Una partita combattuta, contro una grande squadra. Bravi a non mollare fino alla fine.E che portierone che abbiamo #seriea #juventuslazio pic.twitter.com/1cHMHTSajr — Alessandro Murgia (@Murgia) 14 ottobre 2017

Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria della Lazio a Torino sulla Juventus per 2-1: "Abbiamo vissuto gli ultimi minuti con molta ansia, aspettare la decisione dell'arbitro al 90' contro una grande come la Juventus, c'è tensione a mille, Thomas (Strakosha, ndr) è stato bravissimo e ci siamo portati tre punti importanti a casa", ha detto parlando del rigore fischiato nel recupero per fallo di Patric su Bernardeschi e sbagliato da Dybala.

"C'è un motivo se la Juve non perdere mai qui e pareggia difficilmente, davvero solo una squadra eccezionale può vincere qui - ha aggiunto l'attaccante campano della Lazio - Un applauso al mister, a noi e ai tifosi, tutto alla grande". Sull'addio alla Juve, Immobile ha aggiunto: "La squadra mi mette in condizione, sono felice, non penso al passato e non ho tempo per pensare al futuro, mi godo questo magnifico presente".