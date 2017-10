Lazio, Wallace e Bastos recupero difficile

Dopo due giorni di riposo la lazio si ritroverà a Formello per riprendere gli allenamenti in vista della sfida di sabato prossimo (ore 18.00) in programma allo Stadium di Torin contro la Juventus. Tra oggi e dommani torneranno tutti i nazionali impegnati nelle rispettive selezioni, il tecnico Inzaghi ha un solo dubbio che riguarda il settore arretrato; Wallace e Bastos (esami strumentali in giornata) difficilmente potranno recuperare, ballottaggio a due tra Luiz Felipe e Patric per un posto da titolare accanto a De Vrij e Radu.