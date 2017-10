Lazio: Inzaghi recupera Luis Alberto, Strakosha e De Vrij

La Lazio è tornata in campo alle 15.30, mister Inzaghi ha ritrovato la squadra dopo due giorni di riposo. Nel mirino c'è la Juventus, da domani torneranno alla base tutti i nazionali, oggi si sono allenati in palestra Immobile, Marusic e Parolo. Da valutare gli infortunati di lungo corso. Bastos ha superato all'improvviso Wallace e potrebbe recuperare per sabato pomeriggio. Ce la faranno anche Luis Alberto, Radu, Strakosha e De Vrij (differenziato per lui), mentre potrà andare al massimo in panchina Felipe Anderson, reduce dalla tendinopatia all'adduttore e da qualche giorno impegnato nella preparazione fisica. Le prove tattiche scatteranno soltanto da giovedì, i biancocelesti avranno 48 ore di tempo per preparare la trasferta dell'Allianz Stadium. Out almeno per i prossimi 10 giorni Basta e Palombi.