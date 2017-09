Nani alla Lazio, tifosi in delirio

L’arrivo di Nani ha infiammato il popolo biancoceleste, l’entusiasmo dei tifosi è alle stelle. La Nord ha suonato la carica attraverso un comunicato: "Avevamo richiesto un percorso di crescita tangibile per quello che riguardava il tasso tecnico della squadra. Richiesta fatta anche espressamente da mister Inzaghi. Ad oggi, alla fine quindi del calciomercato estivo riteniamo in tutta onestà che le attese dei tifosi siano state in gran parte soddisfatte. Anche se qualche disamorato scontento ci sarà sempre. L’anno passato abbiamo ricominciato a seguire la nostra amata Lazio, nonostante le molteplici difficoltà. Riteniamo sia giusto continuare questo percorso, dando, oggi più di ieri, il massimo sostengo ad un allenatore, ad una squadra che ci ha regalato tante soddisfazioni, culminate con la vittoria della Supercoppa Italiana contro una delle squadre più forti del mondo. Torniamo ad essere una tifoseria compatta, entusiasta, con l’unico obiettivo di veder lottare la prima squadra della Capitale per le posizioni che merita. Mai come oggi non ci sono più alibi. Invitiamo chi ama la Lazio ed i suoi tifosi a seguire il nostro percorso, abbonandosi e tornando allo stadio accantonando diversità di opinione, dissapori più o meno validi. Tra noi non c’è posto per chi vive soltanto dietro una tastiera, seduto su un divano a criticare. Lo stadio Olimpico è la nostra casa. Ed è lì che ci troverete oggi, come ieri. Ed ancora per l’eternità. Amore e coraggio Irriducibili Lazio".