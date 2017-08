Immobile e De Vrij in barca a Positano

Due giorni di pausa per i giocatori della Lazio dopo la vittoria di Malaga,Ciro Immobile e Stefan de Vrij, hanno deciso di riposarsi con le relative famiglie: un giro in barca davanti a Positano è sicuramente un ottimo punto di partenza per queste 48 ore prima di tuffarsi nella preparazione della Supercoppa Italiana, in programma domenica sera contro la Juventus allo stadio Olimpico di Roma. Le immagini postate su Instagram dal fratello del difensore olandese rendono giustizia agli addominali dei due atleti per la gioia del gentil sesso. Ma occhio alla gelosissima Jessica che spiega. "Finalmente! Ciao ciao ritiro" scrive Lady Immobile, felice di riabbracciare il suo Ciro.

E le immagini con i baci da innamorati si sprecano. L'amore è folle.