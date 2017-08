In vacanza a Sabaudia la compagna di Simone Inzaghi salva la vita a una neonata

Ormai la chiamano l'eroina di Sabaudia. La bella compagna di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, in vacanza nella celebre località turistica in provincia di Latina, l'altra sera si trovava al ristorante, quando una neonata di nove mesi ha rischiato di rimanere soffocata da un rigurgito di latte. La Lucariello è subito intervenuta praticando la manovra di disostruzione di Heimlich che ha imparato a un corso specifico. Così la neonata si è salvata. Dell'accaduto non si sarebbe saputo nulla se l'amica Michela Quattrociocche, moglie di Alberto Aquilani, non l'avesse reso noto sul suo profilo Instagram.

Ieri sera una bimba di pochi mesi stava soffocando nel posto di vacanza dove ci troviamo , ma per fortuna c'era la mia amica @gaialucariello che grazie al suo coraggio e alla conoscenza dell'adeguata manovra e' riuscita a salvarle la vita. Questo lo scrivo per incoraggiare tutti voi a partecipare al corso di disostruzione pediatrica perché basta un attimo a salvare una vita. Sei la nostra eroina Un post condiviso da Michela Quattrociocche (@michelaquattrociocche) in data: 2 Ago 2017 alle ore 04:25 PDT

Simone è orgoglioso della sua Gaia. Lei, che è la mamma del suo secondo figlio Lorenzo (il primo, Tommaso, l'ha avuto da Alessia Marcuzzi), si schernisce. Ha solo fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi mamma con un corso di disostruzione alle spalle.