Lazio, idea Sansone per l'attacco

Nella famosa lista presentata dall'allenatore della Lazio Simone Inzaghi alla società, ci sarebbe anche il profilo di Nicola Sansone del Villarreal. L'ex Sassuolo - seconda punta naturale - nell'ultima stagione ha collezionato 42 presenze e 9 gol, ma con il Mondiale alle porte avrebbe espresso il desiderio di tornare in Italia per convincere Ventura. Inoltre l'allenatore Fran Escribà lo ha lasciato spesso in panchina, facendolo entrare sempre nei minuti di recupero.

Sansone è gestito dallo stesso procuratore di Davide Di Gennaro, il sottomarino giallo lo valuta quasi 18 milioni di euro, è un'operazione che la Lazio potrà impostare soltanto con la cessione di Keita. Si vedrà, Sansone è un altro elemento da seguire con attenzione.