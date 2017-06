Lazio, per l'attacco spunta l'iraniano Azmoun

Saluterà sicuramente Djordjevic, la Lazio è già alla ricerca di un giovane dal profilo internazionale. Attenzione all’iraniano Sardar Azmoun, gioiellino di proprietà del Rostov, è un classe 1995 seguito con interesse da mezza Europa (Liverpool su tutti). Quest’anno ha realizzato 12 gol in 41 partite tra Premier Liga, Champions League ed Europa League, ha il contratto in scadenza nel 2018 e viene valutato dai russi almeno 11 milioni di euro.

Nella lista del ds Tare c’è anche il finlandese Joel Pohjanpalo, gigante del Bayer Leverkusen, un altro elemento da non sottovalutare. Così come Armin Hodzic della Dinamo Zagabria, bosniaco nato nel 1994 e reduce da 21 reti in 35 partite stagionali.