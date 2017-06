Lazio, Inzaghi vuole due attaccanti

Non ci sono più dubbi, il prossimo anno la Lazio giocherà con il doppio attaccante. Il discorso è stato affrontato anche nell'ultimo colloquio andato in scena giovedì pomeriggio a Formello tra Tare e Inzaghi, nella Capitale sbarcherà una seconda punta in grado di agire al fianco di Ciro Immobile. La lista è lunga e ricca di profili interessanti, il sogno rimane comunque il Papu Gomez dell'Atalanta.

Il presidente Lotito ha trovato l'accordo con il giocatore, manca però l'intesa con Percassi. Intanto con il club bergamasco si è chiuso l' affare Berisha: è stato riscattato per 4.8 milioni di euro, quasi tutti di plusvalenza per le casse biancocelesti. Tra gli obiettivi c' è anche il colombiano Muriel, in uscita dalla Sampdoria e richiesto da Barcellona e Roma. Occhio sempre a Balotelli, ancora alla ricerca...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI