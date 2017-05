In Curva Nord spunta lo striscione per Totti: "I nemici ti salutano"

L'omaggio che non ti aspetti arriva dagli spalti della Curva Nord sotto forma di striscione. "I nemici di una vita salutano Francesco Totti", firmato Irriducibili. Anche i tifosi della Lazio non rimangono insensibili all'ormai prossimo addio al calcio di Francesco Totti. In uno striscione esposto durante il match contro l'Inter, i sostenitori biancocelesti hanno dato così il loro saluto al capitano della Roma che domenica prossima - salvo clamorose sorprese - contro il Genoa giocherà la sua ultima partita in giallorosso.