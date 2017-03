La Lazio rispolvera il vintage, ecco le nuove maglie

In casa Lazio, oltre ai festeggiamenti per il derby, arrivano anche le prime immagini delle tre maglie del prossimo anno. Il sito "La Lazio siamo noi" pubblica in anteprima le nuove casacche biancocelesti. Niente maglia bandiera, si parte con una ricostruzione che ricalcherà la divisa già messa in vendita dalla Lazio nel 2013 per i 100 anni dalla nascita di Silvio Piola. Si tratterà quindi di una casacca più celeste del solito, molto vintage con lo stemma usato negli anni Ottanta, a forma esagonale con l'aquila stilizzata al suo interno. La seconda maglia invece si avvicinerà allo stile Argentina, nonché a quella utilizzata in Champions League dalla Lazio di Cragnotti nella stagione 1999/2000. La terza, infine, sarà colorata di un blu notte sfumato verso il basso in una tonalità leggermente più chiara.