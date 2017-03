Torna a splendere all'Olimpico la targa di Vincenzo Paparelli

"Ai laziali...ci pensano i laziali". E' lo slogan del momento, è diventato realtà grazie all'intervento di un gruppo di tifosi. La targa commemorativa per Vincenzo Paparelli, affissa all'esterno dello stadio Olimpico, rovinata e tenuta in condizioni pessime, è stata restaurata con il contributo decisivo di Fabrizio De Santis e Cristian Franchi, tifosi biancocelesti. Entrambi hanno contattato subito una ditta specializzata e segnalato la vicenda al Coni: "Se non potete pensarci voi, pagheremo a nostre spese la sistemazione della targa di Paparelli”. La risposta del Comitato Olimpico è arrivata nel giro di pochi giorni, questa mattina la targa dedicata alla memoria di Vincenzo Paparelli è tornata a splendere.