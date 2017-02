Archiviate le accuse a Lotito per la telefonata al ds dell'Ischia

Non c'è stata la tentata estorsione. La Procura di Napoli ha archiviato il procedimento a carico del presidente della Lazio, Claudio Lotito, aperto nel 2015 per la tentata estorsione nei confronti dell'allora ds dell'Ischia, Pino Iodice.

Pietra dello scandalo era stata una telefonata tra il patron biancoceleste e consigliere federale e il direttore sportivo campano, il cui Lotito sosteneva che la promozione in serie A di squadre di provincia come Frosinone e Carpi sarebbe stata rovinosa in fatto di diritti tv. L'archiviazione, secondo quanto si apprende, è stata chiesta anche per la controquerela di Lotito nei confronti di Iodice per diffamazione.