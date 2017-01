La Juve si rialza e schiaccia la Lazio

Crolla la Lazio allo Stadium, passa la Juventus di Allegri. Le reti, tutte nel primo tempo, di Higuain e Dybala. I bianconeri quindi riprendono il volo in vetta alla classifica, i biancocelesti invece si allontanano di quattro punti dal Napoli terzo.

PRIMO TEMPO Allegri toglie Hernanes e manda in campo una formazione super offensiva. Dybala e Higuain in attacco, Cuadrado e Mandzukic alle loro spalle, 4-2-4 con Khedira e Pjanic a centrocampo. Inzaghi invece conferma lo schieramento provato ieri a Formello: 4-3-3 con Lombardi, Immobile e Felipe Anderson, assente Lulic per squalifica. I bianconeri partono subito forte, al 4' dalla distanza Dybala s'inventa un gol di grande qualità, coordinazione perfetta e mancino all'angolino. L'approccio della Juve e' meno devastante del previsto, ma la Lazio fatica comunque a costruire gioco. I padroni di casa rallentano la manovra, ma e' soltanto una tattica per trovare il 2-0 con Higuain qualche minuto più tardi: cross di Cuadrado al centro, bucano l'intervento Wallace e De Vrij, per l'ex Napoli e' semplice anticipare Marchetti e gonfiare la rete. I biancocelesti non riescono mai a rendersi pericolosi, l'unico che ci prova e' Milinkovic Savic con qualche incursione improvvisa. Nel finale di primo tempo ci provano, con scarsi risultati, Patric e Felipe Anderson dalla distanza.

SECONDO TEMPO - La Lazio entra meglio in campo, con più coraggio e determinazione. Nei primi minuti il possesso palla e' dei biancocelesti, Inzaghi però toglie Radu e Biglia per Lukaku e Djordjevic. Esce anche Lombardi ed entra Murgia. Ma è comunque la Juventus a sfiorare il 3-0 con Dybala. Immobile si sposta a sinistra, Felipe Anderson a destra, la musica non cambia, la superiorità dei bianconeri è evidente. Allegri manda dentro Barzagli per Lichtsteiner (problema muscolare), il pallone alla mezz'ora e' sempre tra i piedi dei bianconeri. Non accade più nulla, tranne una buona occasione per Pjaca, la Juventus amministra con tranquillità il risultato. La Lazio perde la prima gara del 2017.