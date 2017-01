Tifosi in piazza della Libertà per festeggiare i 117 anni della Lazio

Tutti a Piazza della Libertà, si festeggia il compleanno della Lazio. Come da tradizione, i tifosi biancocelesti si sono ritrovati per brindare ai 117 anni della Polisportiva più grande d'Europa. Circa mille sostenitori hanno aspettato la mezzanotte per cantare l'inno "Vola Lazio Vola". Cori, sciarpe, bandiere e fuochi d'artificio per un amore infinito. Tanti auguri alla società più antica della Capitale.