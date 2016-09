Madre perde la bimba tra la folla e Nadal ferma la partita

Un grande gesto quello di Rafa Nadal. Ha sospeso il match di tennis per aiutare una madre nel panico che allo stadio cercava disperatamente la sua bambina, persa tra la folla. Sul campo di Maiorca il campione dimentica per qualche istante la partita, attirato dal pianto di una madre. Si trattava di un doppio e si svolgeva a Manacor, con Nadal e Simon Solbas, suo compagno di squadra contro lo spagnolo Carlos Moya e la leggenda americana John McEnroe. Nel filmato si vede la madre sconvolta urlare il nome della figlia, Clara, mentre la cerca tra la folla. La preoccupazione di tenisti e tifosi termina quando la bimba in lacrime è stata ritrovata e il match è ripartito concludendosi poi con la vittoria del campione spagnolo.





Redazione online