La Granfondo torna il prossimo weekend

Gambe e polmoni. Servono entrambi per pensare di competere nella Grandofondo Campagnolo Roma, l’unica corsa in bici che si snoda per il centro di Roma e arriva ai Castelli in un percorso di 122 km. Dal 7 al 9 ottobre la capitale torna ad essere invasa dagli appassionati della bici che si daranno appuntamento allo stadio Nando Martellini per intraprendere una lunga corsa, dal Lungotevere fino ai paesaggi incantati dei Castelli.

