Una Roma nuova di zecca Ecco i nove acquisti per sognare

A poco più di un mese dal pronti via, la Roma Volley scalda i motori. Anno nuovo vita nuova, la pensa così la dirigenza giallorossa che per onorare il salto di categoria, ha allestito un organico all'altezza della serie B unica. «Giocatori giovani ed esperti di livello, per una Roma competitiva» ha spiegato il presidente Montemurro nello svelare le nove carte che andranno a rinforzare la rosa. Tra queste, la cabina di regia è stata affidata all'esperto Joel Bacci (classe 1980, palleggiatore ex Forlì in A1 e Molfetta in A2, Olbia, Civitavecchia). Nel mix di esperienza e gioventù c'è anche Valerio Mambelli, classe '92, schiacciatore cresciuto nelle giovanili del Volley Forlì, con cui ha giocato in B1 e B2). I giallorossi, guidati anche quest'anno da Marco Budani e inseriti nel girone E, debutteranno il 15 ottobre a Viterbo, mentre giocheranno la prima in casa il 22 contro i campani del Marigliano, sostenuti da quello stesso pubblico che ha già promesso di bissare quanto fatto lo scorso anno.

V.L.R.