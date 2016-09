Al laghetto dell’Eur continua la regata più ecologica

L’intento è ammirevole, l’esecuzione altrettanto. E poi se la Re Boat Roma Race è arrivata alla settima edizione un motivo ci sarà. La cornice sarà sempre la stessa e anche l’obiettivo. Da giovedì fino a tutto il week end al Parco Centrale dell’Eur è in scena la regata più originale e creativa mai inventata, con imbarcazioni costruite con materiale di recupero e riuso in un’ottica di riciclo. Acciaio, carta e cartone, plastica e legno, va bene tutto a patto che siano ad impatto zero. I partecipanti delle 25 squadre iscritte sono nonni, genitori, figli e nipoti. Perché tutti infatti possono progettare, costruire, decorare e personalizzare il loro «eco-equipaggio». Vince chi ha dato maggiore spazio alla creatività, al design e alla genialità di un’idea. Trofei previsti per le migliori imbarcazioni, oggi la prova di galleggiamento. «Un evento imperdibile e un appuntamento per le famiglie» ha detto il vice sindaco Daniele Frongia.

V.L.R.