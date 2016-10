Inchiesta sulla Federazione per la gestione del fondo infortunati

Federazione nella bufera. È arrivato un atto d'accusa durissimo e che rischia di avere ripercussioni pesantissime sul futuro governo del rugby italiano. La Procura Generale dello Sport ha deciso di non archiviare la denuncia sporta contro Alfredo Gavazzi e il consiglio federale a proposito del cosiddetto «Fondo di Solidarietà» e, anzi, ha deciso di procedere al deferimento del numero 1 del rugby italiano e del suo governo.Le accuse della Procura riguardano Alfredo Gavazzi, Stefano Cantoni, Fabrizio Gaetaniello, Antonio Luisi, Michele Manzo, Von Degerfeld Mauthe, Andrea Nicotra, Antonio Saccà, Paolo Vaccari, Susanna Vecchi e Maurizio Zaffiri sono diverse e tutte molto gravi. Fir sotto accusa per avere gestito alla stregua di ricavi le risorse finanziarie versate dalle società affiliate e destinate ad alimentare il Fondo di Solidarietà a favore degli atleti vittime di gravi infortuni di gioco. In questo modo gli accusati non avrebbero garantito la trasparenza e l’autonomia di tale fondo rispetto alle componenti positive e negative dei bilanci della Federazione, reiterando tale condotta a partire dall’anno 2007 fino all’anno 2014 con bilancio approvato il 29 aprile 2015. Poi, Alfredo Gavazzi e il suo consiglio avrebbero alterato e/o falsificato i documenti richiesti dal Collegio dei revisori dei conti e allo stesso prodotti e nella specie i bilanci federali annuali per gli anni dal 2007 al 2014, in particolare avendo alterato il risultato dell’esercizio includendo tra i componenti positivi di reddito i versamenti effettuati. Accuse aggravate per aver causato un danno patrimoniale di rilevante entità. A poche settimane dal rinnovo dello stesso consiglio federale e dalla rielezione di Alfredo Gavazzi a presidente della Fir un vero è proprio tsunami che mette in crisi il governo del nostro rugby.

Redazione online