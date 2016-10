Festa Red Bull, disastro Ferrari

In Malesia gli opposti si toccano: la gioia sfrenata di Ricciardo e la delusione cocente di Hamilton, la fortuna sfacciatissima di Rosberg e la frustrazione abissale di Vettel. Vincitori inattesi e perdenti di lusso. La campagna d’Oriente della Ferrari è più disastrosa di quella di Napoleone in Russia: pochi secondi dopo il via Vettel cerca di infilare all’interno Verstappen (che stringe e poi si allarga) finisce lungo e si pianta come un missile sulla macchina di Rosberg. Sospensione anteriore sinistra rotta alla prima curva e stop, anzi il ferrarista è riconosciuto colpevole dell’incidente e penalizzato di tre posti sulla griglia di partenza del GP in Giappone e di 2 punti sulla licenza. Rosberg invece, protetto dalle divinità dei motori, va in testacoda, ma non viene colpito da altre auto e non subisce danni. Nemmeno quando più tardi dà una sportellata nel sorpasso a Raikkonen, 4°. Sportellata che gli è valsa una sanzione di 10’’, una follia dei commissari. Morale: la Mercedes si piega ma non si spezza e lo conduce fino al 3° gradino del podio e a un +23 su Hamilton ritiratosi al 41° giro con il motore in fiamme (è la quinta PU rotta) mentre era saldamente leader e assaporava già lo champagne ghiacciato.

Prima il «no, no, no» via radio e le mani sul casco, poi il j’accuse al team: «Qualcuno non vuole che vinca il Mondiale. Di otto motori si rompono sempre e solo i miei!», infine una parziale retromarcia su Facebook con un lungo messaggio: «Un dolore indescrivibile, ma ho piena fiducia nel team». Dalle stelle alle stalle, andata e ritorno. Non è la prima volta che Vettel spegne il cervello come si spengono i semafori al via: Cina, Russia, Belgio e Malesia. Se un altro pilota avesse fatto la sua stessa manovra lo avrebbero spedito nella provincia cinese del Sichuan a raccogliere riso e a far compagnia ai panda. Il tedesco si è preso dell’idiota da Verstappen e del matto da Niki Lauda, in effetti sembra essere tornato quello del 2014, l’ultimo anno in Red Bull, quando le prendeva di santa ragione da Ricciardo. Oggi come allora la macchina aveva dei problemi. La SF16-H è un progetto che non è mai uscito dalla bidimensionalità della carta da disegno, prova ne è che ancora una volta ad approfittare della giornata storta della Mercedes non è il Cavallino, ma la Red Bull dal futuro luminoso. Ricciardo ha centrato la prima vittoria stagionale, la quarta in carriera. Un successo importante perché l’australiano è stato cattivo in pista resistendo all’ordine di scuderia di cedere la posizione a Verstappen (39° giro) e respingendo ogni attacco, e dolcissimo nelle dichiarazioni post gara: «Dedico il podio a Jules Bianchi, ha cambiato la mia vita. Grazie a lui ho iniziato a essere sempre grato per quello che avevo. Oggi mi sono ripreso ciò che mi era stato tolto». In barba al caldo soffocante e al sudore Ricciardo ha festeggiato con lo «shoey», la bevuta dallo stivaletto, imponendo la stessa sorte schifosetta anche a Horner, Verstappen e Rosberg, notoriamente germofobico. Ma il figlio di Keke si è lasciato andare, questo è il suo anno: ha trasformato l’Hamilton day nel Nico day. A 5 gare dal termine, i punti presi e lo zero dell’avversario profumano di titolo. Medaglia al valore per Alonso, da ultimo a 7°, la McLaren cresce, la Ferrari no.

Giada Oricchio