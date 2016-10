A caldo La giornata storta del tedesco tra scintille e scuse

Quattro titoli e non sentirli. Nervoso, impreciso, sfiduciato: il pluridecorato Vettel si sta comportando come un rookie, come il Kvyat di Sochi o lo scavezzacollo Maldonado, famigerati per non rendersi conto che le gare non finiscono alla prima curva. C’è una sola cosa in grado di spiegare il suo stato: ha capito che anche nel 2017 non lotterà per il Mondiale. Nella gara spartiacque per l’iride, il tedesco ha rischiato di compromettere la corsa di Rosberg e si giustifica: «Si è trattato di una stupida e sfortunata reazione a catena, chiedo scusa a Nico. Ero in battaglia con Max ma non ho frenato in tempo e sono scivolato contro la Mercedes». E sugli insulti di Verstappen: «Abbiamo frenato nello stesso punto, quindi gli idioti erano due». A dire la verità sulla corsa ci pensa Raikkonen: «Semplicemente ci mancava il ritmo sul giro, non avevamo abbastanza velocità per attaccare e avevo diversi danni alla vettura. Il sorpasso di Rosberg? Sapevo che mi avrebbe preso e mi sono allargato, rischiavamo di finire fuori entrambi». Il tp Arrivabene: «Non commento la sanzione dei commissari su Seb. Certo che la sfortuna non ci dà tregua. È la prima volta che lo dico». Sbagliato, lo ha già detto in un paio di altre occasioni senza risultare convincente. Alla Rossa non resta che affrontare gli ultimi gp come utili test.

G.O.