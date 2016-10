Il motore manda in fumo la vittoria di Hamilton

Diciamolo, un Gran Premio così avvincente non si vedeva da tempo. Anche se a fare la differenza sul circuito di Sepang in Malesia non è stata la bravura dei piloti (anche se qualche sorpasso al limite c'è stato) quanto i continui colpi di scena. Il più importante, almeno per quanto riguarda la classifica mondiale, è arrivato a 15 giri dalla fine. Lewis Hamilton è in testa, dopo la pole position conquistata ieri ha letteralmente dominato la gara, la sua è una cavalcata solitaria e, all'apparenza, trionfale. Poi l'incidente che non ti aspetti. Il motore della sua Mercedes, affidabilissimo fino a questo punto della stagione, si rompe. Dal posteriore escono fiamme e fumo. Hamilton accosta e la diretta televisiva consegna ai telespettatori un documento quasi struggente. Pochi secondi di team radio in cui il pilota, disperato, dice solo tre parole: "No, no, no".

Quindi scende dalla sua monoposto e l'ultima immagine delle telecamere lo riprende in ginocchio, le mani giunte, in mezzo alla via di fuga. Così, all'improvviso, tutto cambia. Rosberg che alla partenza era finito in fondo al gruppo dopo un contatto con Vettel, si ritrova sul podio, terzo, e conquista punti per allungare in classifica mondiale (ora ne ha 288 contro i 265 del compagno di squadra).

Straordinarie Red Bull Con la Mercedes di Hamilton fuori gara e con Rosberg costretto ad una incredibile rimonta il ruolo di protagonisti tocca ai due piloti della Red Bull, Verstappen e Ricciardo. I due si danno battaglia serrata per un paio di giri poi, decidono di evitare manovre pericolosi e si "accontentano" della vittoria. Sul gradino più alto del podio finisce Ricciardo, dietro il giovane Max.

Delusione Vettel Il capitolo Ferrari è ancora una volta agrodolce. Raikkonen fa un'ottima gara ma si ferma ai piedi del podio, quarto. Vettel non inizia neanche. Alla partenza scatta velocissimo, prova un sorpasso estremo su Verstappen che lo chiude. I due si toccano e il ferrarista carambola su Rosberg. L'impatto è violentissimo. La monoposto del tedesco rompe una sospensione. Verstappen urla ai suoi ingegneri ingiurie nei confronti del ferrarista: "È pazzo”. Gara finita e addio ai sogni di gloria. "Ho cercato di passare la Red Bull - racconta Vettel al ritorno ai box - ho frenato ma sono scivolato avanti. Max dice che sono matto? Non commento".

Redazione online