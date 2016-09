Anche in Malesia è dominio Mercedes

Domina la Mercedes di Lewis Hamilton – 1:34.434 – nella terza e conclusiva sessione di Prove Libere del GP della Malesia. Il campione del mondo in carica nella simulazione di qualifica ha mostrato gli artigli, staccando di 6 decimi il compagno di squadra Rosberg. Tra le due Frecce d’Argento si è imposto un impressionante Max Verstappen, che ha chiuso a 4 decimi dal vertice. La Ferrari combatte per la seconda fila e piazza Kimi in quarta posizione davanti a Vettel, mentre Ricciardo si accoda al quintetto di testa in sesta posizione. Force India, Williams e Toro Rosso si spartiscono le ultime posizioni della top ten con Hulkeberg settimo a precedere Bottas, Sainz e Massa.



Redazione online