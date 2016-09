Vettel: «Ferrari, credici ancora»

In Malesia, Hamilton mette pressione a Rosberg: «Chi è davanti ha più da perdere» e Vettel lo mette alla Ferrari bisognosa di recuperare il 2° posto tra i costruttori: «Sei gare alla fine sono sei occasioni per vincere, è molto ambizioso, ma ci spero ancora. Singapore è stata lo specchio della nostra stagione, poteva andare meglio ma non è successo. Si può parlare a lungo in termini di "cosa sarebbe accaduto se", ma ormai non importa. Qui abbiamo delle novità e i cambiamenti della pista ci offrono delle variabili. La lotta per il titolo? Non mi interessa ma essendo tedesco dico Nico». Raikkonen abbassa le aspettative: «Come sempre cercheremo di dare il massimo e di lottare nelle posizioni che contano». Anche Ricciardo punta al colpaccio perché, al contrario di Verstappen, è arrivato più volte a un passo dalla vittoria senza mai riuscirci e ne soffre.

Le libere di oggi (qualifiche domani alle 11 e domenica gara alle 9 in diretta esclusiva su SkySport F1, in differita sulla Rai) sono fondamentali: i piloti testano per la prima volta il nuovo asfalto e soprattutto scopriranno la curva 15 ridisegnata con un’inclinazione negativa per migliorare il drenaggio. Favorirà sorpassi e rimonte, ma per ora è un problema in più per l'assetto della macchina.

Gia. Ori.