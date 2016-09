Vettel torna sul luogo del trionfo «A Sepang prima vittoria in Ferrari»

Vettel ha vinto quattro volte il GP di Malesia, ma conserva un ricordo intenso del successo di un anno fa: «Fu la prima vittoria con la Ferrari, un’ emozione indimenticabile. Ci proveremo ancora». Era aprile 2015. Ripetersi oggi sarà una missione quasi impossibile: la Mercedes, alle prese con la battaglia intestina tra Hamilton e Rosberg (il tedesco qui non è mai arrivato primo) per il titolo, non può permettersi di commettere gli stessi errori di strategia, 3 pit-stop contro i 2 di Maranello. Anche se la statistica mista a un pizzico di cabala dice che le prime due edizioni del GP, quelle autunnali, sono state vinte da una Ferrari (nel 1999 Irvine e nel 2000 Schumacher). Sono molte le incognite dei 53 giri del moderno circuito di Sepang: l’asfalto nuovo e meno aderente, i nuovi cordoli, il layout rivisto di alcune curve e ovviamente il meteo. Domani le due sessioni di libere, sabato le qualifiche alle 11.00 e domenica la gara alle 9.00 in diretta esclusiva su SkySport F1, in differita sulla Rai.

