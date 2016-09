Nessun miracolo: Schumi non cammina

«Schumacher è molto magro, ma cammina. Riesce a fare un paio di passi consecutivi e può anche alzare un braccio» scrisse la rivista tedesca Bunte nello scorso mese di dicembre citando come fonte attendibile un presunto amico del pilota. «No, è falso. Non cammina e la stampa non può diffondere simili notizie» ha replicato di recente, in una fredda aula del tribunale di Amburgo, l’avvocato Felix Damm che rappresenta gli interessi dell’uomo che ha riscritto i record della F1. Secondo il tabloid inglese Mirror , il legale ha fatto chiarezza e rivelato, senza scendere in pruriginosi particolari, quali lesioni abbiano rovinato la vita di Schumacher nel fatale incidente sugli sci a Meribél il 29 dicembre 2013 (riportò un gravissimo trauma cranico per cui fu operato due volte in pochi giorni e rimase in coma farmacologico sei mesi). Damm ha specificato anche che il suo assistito «non è in grado di stare in piedi neppure con il supporto dei terapeuti».

All’epoca della pubblicazione, la smentita della portavoce Sabine Kehm fu immediata e colpì per i toni insolitamente virulenti. Per la prima volta, infatti, definì le speculazioni sulla salute del campione «irresponsabili perché alimentavano false speranze nelle persone coinvolte». La famiglia di Michael decise di non chiudere gli occhi davanti all’ennesima indiscrezione, ma di presentare querela contro il giornale per veder riconosciuto il proprio (sacrosanto) diritto alla privacy e probabilmente per scoraggiare altri tentativi della stampa. Così si è ritrovata a mettere a nudo la propria intimità per difenderla, un paradosso. La sentenza è attesa per fine ottobre e potrebbe essere disposto un risarcimento tra i 50mila e i 100mila euro a favore degli Schumacher. Una cosa è sicura: in quasi tre anni di riabilitazione giornaliera e capillare nella magione di Gland, l’uomo dei cinque titoli con il Cavallino non è mai migliorato in modo significativo, non servono e non interessano ulteriori dettagli di questo dramma.

Giada Oricchio