La Ferrari dietro anche alla Red Bull

Racconto di un weekend perfetto per Rosberg e di rimpianti per la Ferrari. Le stelle sul circuito di Marina Bay hanno salutato la vittoria del pilota Mercedes che negli ultimi giri ha tremato di brutto: Ricciardo, 2°, in rimonta aveva chiuso il gap di 20’’ grazie a gomme fresche e il tedesco si è trovato a difendere il primato con i freni surriscaldati, un guaio su entrambe le Mercedes. Ce l’ha fatta sul filo di lana: 4 decimi che gli hanno riconsegnato la leadership mondiale dopo 4 mesi. 273 punti contro i 265 del team mate, il miglior modo per festeggiare il suo 200° gran premio: «Sono felice - ha dichiarato Rosberg - Quando mancavano dieci giri mi hanno detto di Ricciardo, dovevo rimanere concentrato, non potevo rientrare per via del traffico, troppo rischioso. I freni erano al limite ma già sapevo di doverli gestire».

L’australiano della Red Bull è contento e lo dice a modo suo: «Ho spinto come un maiale, ho toccato il muro due, tre volte. Spero di aver divertito il pubblico», mentre la pausa estiva ha esaurito la verve di Hamilton: «Non è un podio dolce», il 3° gradino non gli strappa neppure un sorriso finto.

I fuochi d’artificio di Singapore li meritano anche i piloti Ferrari: Raikkonen 4° con il rammarico di un podio sfiorato e soprattutto Vettel che con il 5° posto si è cucito il suo personale scudetto. Partiva 22° cioè talmente in fondo da non essere quasi illuminato dalle celestiali luci della pista. Il tedesco ha aggredito per tutta la gara, ha sorpassato con ferocia, ha scelto strategie con gli attributi. Vivaddio, finalmente! Niente di stratosferico, si intende, ma se la Ferrari non riesce a vincere, almeno mostri grinta, voglia e attaccamento alla tuta rossa. Il supporto dei tifosi non è mai mancato sebbene il team principal Arrivabene non ne sia persuaso: «Nei momenti difficili vorremmo sentire i ferraristi più vicini, è troppo facile quando va tutto bene». Si dimentica che il popolo rosso ha la pazienza di Giobbe e che fino a due mesi fa sopportava in silenzio le fantasmagoriche dichiarazioni su un titolo mondiale già in questa stagione, salvo svegliarsi con «zero tituli» e senza capo dell’aerodinamica.

Al via, Rosberg è un leprotto biondo, mentre Verstappen parte al rallentatore compromettendo la sua gara e quella di Sainz e Hulkenberg che si toccano. La Safety Car è zelante a mostrarsi, è il primo giro e non influisce sull’andamento della corsa. I cestelli chiusi dell’impianto frenante e le decisioni del team continuano a far soffrire Hamilton, Kimi lo pressa, lo insegue come fosse una bibita ghiacciata nell’afosa Singapore, e lo induce all’errore. Un sorpasso in pista (33° giro) a sua maestà Lewis: una rarità. La strategia conservativa però gli toglie quello che ha conquistato sul campo, l’inglese fa l’undercut e il finlandese viene richiamato dopo. Nelle retrovie sfida cattiva ma corretta tra Kvyat lo scaricato in Toro Rosso e il prediletto Verstappen asceso alla Red Bull. Ha vinto il primo tra il gaudio del web. La cortina delle vetture di mezzo viene via via strappata dalla Ferrari di Vettel (montava cambio e PU nuovi) con un grande sorpasso a Nasr e uno doppio a Gutierrez e Sainz. Ha fatto il massimo con una macchina che è la terza forza del Mondiale.

