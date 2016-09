È ancora la «rossa» dei rimpianti

Sognato, accarezzato e infine sfiorato. Il podio di Raikkonen era alla portata e invece è arrivata una legnata. Inutile girarci intorno, o Raikkonen «pittava» prima o con un po’ di fegato si lasciava fuori, peggio di come ha chiuso non era possibile. Purtroppo la Ferrari è caduta nel tranello di copiare la tattica Mercedes. Ne sembra convinto anche Iceman: «Dobbiamo analizzare i tempi. Non so come o perché abbiamo ridato la posizione a Hamilton. Non so se rifarei la stessa strategia. Forse qualcosa si poteva cambiare. Se fossi entrato un giro prima o fossi andato fino in fondo sarei sul podio. Ormai è tardi. Il sorpasso a Lewis? Ha commesso un errore bloccando le ruote alla curva 2 e sono passato, ma non è cambiato il risultato. Il 4° posto è un po’ una delusione».

Paradossalmente gioisce di più Vettel arrivato alle sue spalle: «Una partenza scarsa però la gara è stata divertente. Certo preferivo il successo del 2015, ma abbiamo preso dei punti. Il duello più bello forse con Nasr, le sue gomme duravano più di quanto credessi e ha un ottimo motore (Ferrari,ndc). Così ho deciso di lanciare dentro la vettura e lui è stato molto corretto. Belli i sorpassi a Esteban e Carlos. C’è un detto "con il senno di poi"... la situazione è dura ma dobbiamo accettarla, le cose andranno bene, un po’ come l’arco e la freccia: tiri, a un certo punto molli e quella va. Prima o poi saremo ripagati». E in ammirevole italiano: «Il futuro sarà migliore, io credo nella squadra, ci devono credere anche i tifosi. Oggi un piccolo sorriso, ci vediamo in Malesia».

Il team principal Arrivabene appare molto provato, non solo dal caldo: «La verità è che sei contento solo quando vinci, ma abbiamo lottato davvero. Sempre all’attacco. Kimi ha fatto un sorpasso da fuoriclasse, in una pista come questa mettere ansia a chi è davanti può pagare. Considerando che il traguardo era lontano aveva senso fermarlo ancora. Eccellente anche Seb, peccato che la partenza lo penalizzasse tanto. Ora le ultime sei gare, saranno tutte importanti».

Gia. Ori.