Ferrari rossa di vergogna

Il Gp di Singapore fotografa meglio di quanto farebbe Oliviero Toscani, la differenza tra Mercedes e Ferrari: i tedeschi hanno risolto i gravi problemi di un anno fa, gli italiani li hanno aggravati. Raikkonen salva appena appena la faccia con il 5° posto, Vettel è ultimo per la rottura della barra antirollìo della ruota sinistra. Ha sventolato bandiera bianca a inizio Q1 per un guasto impossibile da aggiustare in pochi minuti, inutile ovviamente il tentativo di fare un tempo buono per la Q2. Dai box ha guardato Rosberg eguagliare Fangio grazie alla 29ª pole position - da record in 1’42”5 - e dare a Hamilton una paga di 7 decimi.

Un gancio in pieno volto, doloroso per il morale e per la gara visto che l’inglese (ha optato per un assetto molto rigido che però lo rende insicuro in frenata) nei secondi finali è stato beffato da Ricciardo, 2°. Partirà 3° al fianco di Verstappen (che via radio ha «scambiato» un varano in pista per un dinosauro). E proprio la Red Bull, molto reattiva nei cambi di direzione, scalpita soddisfatta perché partendo con le Supersoft potrà allungare il primo stint a discapito dei potenti avversari. «Sono fiducioso - ha dichiarato Ricciardo - metteremo pressione alle Mercedes». Certo poi dovrà essere in grado di gestire gli imprevisti come la Safety Car (semafori spenti alle 14 in diretta su SkySport F1 e Rai1). Per la Ferrari, se dovesse arrivare un piazzamento, o addirittura due, sarebbe andata di lusso. Ecco come è messo il Cavallino. «Ovvio, non sono felice, l’anno scorso ero in pole? Lo so! Avete visto che giravo su tre ruote, non potevo andare più veloce. I primi problemi li ho avuti tra le curve 2 e 5, abbiamo deciso di rientrare e cercare di fissare la sospensione, ma non c’era tempo. Dobbiamo capire cosa è successo, non deve accadere più. Sfortuna? No! C’è un motivo se qualcosa si rompe. A questo punto, speriamo nella Safety Car, la gara è lunga e qualcosa può succedere. La cosa buona è che abbiamo diversi set di gomme nuove», ha dichiarato Vettel tra delusione e nervosismo per una macchina dal retrotreno instabile e scivoloso tanto che quando lo hanno tenuto fuori si è lasciato sfuggire: «Questo è stupido, stiamo perdendo tempo».

Altro che stagione orribile - come ha sostenuto giovedì - è un calvario e lo si evince chiaramente dalla parole di Raikkonen: «Beh, questa è la macchina. Abbiamo ottenuto all’incirca quello che potevamo. Forse ho spinto troppo nell’ultimo tentativo e sono andato largo in curva 1, ma dovevo farlo se volevo migliorare, purtroppo non abbiamo abbastanza aderenza». Anche se su questo tipo di tracciato il motore ha un ruolo da «comparsa», fa specie vedere che le Toro Rosso, motorizzate Ferrari 2015, sono al fianco di Raikkonen con Sainz e Kvyat, mentre Alonso con la bistrattata McLaren è 9° tra la Force India di Hulkenberg e la Williams di Bottas.

Giada Oricchio