La Ferrari insegue ancora

È nel destino della Ferrari andare di corsa o meglio, di rincorsa. Sul circuito di Singapore, Raikkonen (2°) e Vettel (5°) inseguono la Red Bull più che la Mercedes anche se il miglior tempo nelle libere è stato di Rosberg in 1’44”152. Hamilton ha chiuso prima per una perdita di liquido dal sistema idraulico. Il team della stella a tre punte non è caduto negli stessi errori di un anno fa, quando l’inglese fu costretto al ritiro e Nico fu 6°, questa volta il passo è buono, ma il tracciato di Yas Marina resta il suo tallone d’Achille. Piuttosto sembra disegnato apposta per la monoposto blu satinato di Ricciardo e Verstappen (l’olandese è ancora alle prese con Lauda su chi dei due debba andare dallo psichiatra) che, oltre alla nuova Power Unit, ha molta trazione, fondamentale per affrontare le 23 curve sparse su un asfalto irregolare, e sfrutta bene le gomme (sia con le Ultrasoft che con le Superosft), insomma le RB sembrano favorite per domenica e per un posto in prima fila oggi (la pole position alle 15 in diretta su Skysport F1 HD e su Rai2; la corsa alle 14 in diretta su Skysport F1 HD e su Rai1).

Qui sei volte su otto ha vinto chi è partito dalla pole e la Mercedes ne ha centrate 49 sulle ultime 52. La pista è così impegnativa e stressante da essere stata ribattezzata la Montecarlo d’Oriente, giusto per capire la difficoltà: tutti i piloti hanno definita l’unica gara in notturna del calendario, la più estenuante dell’anno e quasi tutti hanno sbucciato la vettura contro muri e barriere, in più in 8 edizioni del GP la Safety Car non è mai mancata e anche il meteo ha giocato la sua partita. Vettel, quattro trionfi qui, non pare avere in mano le carte per bissare la pole (la prima e unica con la Rossa) e il successo del 2015, l’ultimo suo e della Ferrari. La Rossa viaggia meglio con le Ultrasoft che con le Supersoft e questo significa più pit-stop, un vulnus in un GP del genere. In attesa di capire se sono vere le voci riguardo la corte di Maranello all’ingegnere della Mercedes Paddy Lowe, che per ora ha smentito così: «Rumors, non ho ancora parlato con nessuno», la scuderia italiana dovrà fare di necessità virtù e Vettel si adegua: «Ho sofferto con il bilanciamento della macchina (era a 1” dal leader, ndr) e non sono riuscito a trovare il ritmo, ma in generale è stata una buona giornata. Qui è difficile superare quindi faremo del nostro meglio in qualifica», al contrario Raikkonen ha trovato quasi subito l’assetto giusto: «Ho avuto buone sensazioni, nelle libere del pomeriggio è andata meglio che al mattino. Solo domani sapremo con esattezza dove ci troviamo. Daremo il massimo per essere veloci e sfidare i nostri avversari». A Marina Bay, c’erano anche Bernie Ecclestone e Chase Carey, il futuro presidente della F1 dopo la vendita a Liberty Media. Il boss inglese ha iniziato a indottrinarlo, ma a giudicare dalle parole di Big Bernie il feeling con il tosto americano non è mai nato: «Non lo conosco, non mi fido delle prime impressioni e per ora non hanno comprato». Il buongiorno si vede dal mattino, nel caso di Singapore dal bel tramonto.

Giada Oricchio