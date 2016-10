Oggi la ripresa

Compagni di club e in azzurro, Parolo e Immobile sono inseparabili. Sabato hanno portato la Lazio alla vittoria contro l'Udinese, poi hanno raggiunto il ritiro della Nazionale italiana a Coverciano, per rispondere alla chiamata del ct Ventura per la doppia sfida di qualificazione al Mondiale di Russia 2018: «Se si gioca con lo spirito giusto e con la voglia di sacrificarsi, la squadra ha dei valori e li può tirare fuori. Questo - commenta il centrocampista sulla prestazione biancoceleste - parte dal presupposto che tutti quanti devono pedalare». Poi elogia l'amico, reduce da una doppietta che dà la carica per far bene in Nazionale: «Non sono stupito dal rendimento di Ciro perché è un grande attaccante, e i grandi attaccanti fanno gol. Andate a vedere la sua media, spero che anche alla Lazio arrivi in doppia cifra il prima possibile». Quattro reti in campionato, l'attaccante napoletano ha preso il ritmo: «Se vieni da una doppietta e da una vittoria di squadra è meglio. Il gol con la Nazionale, viceversa, è stato importante perché sono tornato a Roma mentalmente preparato e sono riuscito a segnare». Oltre i due azzurri, altri nove laziali sono stati convocati dalle rispettive nazionali: Lukaku, Lulic, Vargic, De Vrij, Keita più gli Under 21 Strakosha, Milinkovic-Savic, Kishna e Cataldi (che è diventato zio per la prima volta). Gli altri biancocelesti, invece, hanno goduto di due giorni di riposo. Oggi pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti a Formello, il tecnico Inzaghi dirigerà una squadra a ranghi ridottissimi. La sosta, però, sarà utile per recuperare qualche giocatore dall'infermeria. Per la sfida contro il Bologna (16 ottobre all'Olimpico), dovrebbero recuperare Marchetti e Basta: il portiere è alle prese con un problema muscolare al polpaccio, il terzino con la solita fascite plantare. Più lunghi i tempi per Biglia e Bastos.

Gio. Bal.