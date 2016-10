Lazio, bloccato il rinnovo di Biglia

Alla fine la biglia andrà in buca, occhio però ai colpi di scena. Tanti infortuni, troppi problemi muscolari, il capitano s’è fermato tredici volte in quattro anni di Lazio (nove nelle ultime due stagioni). Numeri che obbligano la società a riflettere, il rinnovo del contratto (scadenza 2018) s’è bloccato all’improvviso, la lesione al polpaccio sinistro ha spostato le carte in tavola. In realtà la volontà del Principito è di terminare la carriera in Europa con l’aquila sul petto, ha sposato il progetto e s’è affezionato all’ambiente, ha chiesto però un ritocco dell’ingaggio. Inizialmente l’accordo prevedeva un aumento a 3 milioni di euro netti, la Lazio adesso preferirebbe inserire 500 mila euro di bonus (quindi 2,5 milioni netti) legati esclusivamente alle presenze.

Enzo Montepaone, agente dell’ex Anderlecht, è rientrato in Argentina da una settimana, prima di ripartire non ha più incontrato Lotito e Tare, è in attesa di una chiamata decisiva: ìLa palla passa a loro”, ha rivelato da Buenos Aires. L’entourage del regista ha posto dunque condizioni ben precise, difficilmente trattabili. Lucas intanto spera di rivedere al più presto il campo, è fermo per uno stiramento di secondo grado, ieri s’è presentato a sorpresa in Paideia per ulteriori accertamenti.

Dovrebbe tornare a disposizione il 20 novembre all’Olimpico contro il Genoa, mister Inzaghi si augura comunque di riaverlo al 100% per il derby del 4 dicembre, il playmaker farà l’impossibile per recuperare in tempo. Questa settimana rimarrà a Formello per cure e fisioterapia, s’è complimentato con la squadra per il successo di Udine, ha seguito la partita dalla tv. Salterà le gare con la nazionale albiceleste, da qualche anno è diventato un titolare fisso, gioca in coppia davanti alla difesa con un certo Mascherano. Con la Lazio il cammino resta comunque positivo e di qualità, dal 2013 ha collezionato 103 partite e realizzato 11 gol, è tuttora uno dei pochi top player della rosa. In estate Milan, Inter e Juventus avevano chiesto informazioni, il futuro ora è tutto da scoprire.

