In Camerun

Colpito domenica da un ictus, l’ex capitano del Camerun Rigobert Song è ricoverato in coma in un ospedale di Yaoundè. Qualora le sue condizioni lo permettano, Song, 40 anni, sarà trasportato il più presto possibile in Francia per ulteriori cure. L'ex difensore, attuale ct del Ciad, nella sua lunga carriera ha anche giocato in Italia, con la maglia della Salernitana, collezionando solo 4 presenze ed un gol. Affermatosi in Francia, con il Metz, ha poi militato con Liverpool, West Ham, Colonia, Lens e Galatasaray, chiudendo l'attività agonistica in Turchia, con il Trabzonspor.

Redazione online