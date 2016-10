Il «monday» nero degli italiani

Lunedì nero, nerissimo, per l'italian job in Premier League. Dopo i rumors, sono arrivate le ufficialità. Nel giorno del suo 61esimo compleanno Francesco Guidolin è stato esonerato dallo Swansea City e Roberto Di Matteo dall'Aston Villa. Per l'ex-tecnico dell'Udinese - che proprio ieri ha sostituito Iachini con Delneri - fatale la sconfitta casalinga subita in rimonta dal Liverpool di Jurgen Klopp.

L'annuncio del divorzio è giunto via Twitter con un secco comunicato pubblicato dalla società gallese ieri all'ora di pranzo. «Confermiamo la separazione da Guidolin, che sarà sostituito da Bob Bradley». Nessuna frase di circostanza né ringraziamenti, come il bon ton di solito spinge a fare in questi casi. Bradley sbarca in Galles dopo essere stato allenatore del Le Havre. Il nuovo manager dello Swansea City è il papà di Michael, l'ex-centrocampista della Roma. Per lui, anche un passato da ct della Nazionale degli Stati Uniti e dell'Egitto. Cinquantotto anni, avrà l'arduo compito di risollevare le sorti dei Cigni gallesi, attualmente terz'ultimi in classifica insieme al West Ham United con soli quattro punti conquistati in sette gare.

Il fallimento di Guidolin è nulla in confronto a quello di Roberto Di Matteo. L'ex-centrocampista di Lazio e Chelsea, infatti, sembra destinato ad una parabola discendente inarrestabile. Diventato manager del Chelsea il 4 marzo del 2012 dopo un periodo di «training» al fianco di Villas Boas, Di Matteo aveva conquistato prima la FA Cup e poi la Champions League. Proprio il successo nella competizione più importante d'Europa a livello di club sembrava schiudergli una carriera da top-manager. Ma così non è stato. Esonerato il 21 novembre dello stesso anno in seguito alla sconfitta esterna rimediata contro la Juventus per 3-0 nella fase a gironi della Champions, Di Matteo si è poi accasato allo Shalke 04 (a ottobre 2014) da cui si è dimesso al termine della stagione. Tornato in Inghilterra, questa volta in Championship, l’equivalente della nostra Serie B, è durato solo cinque mesi esatti: assunto il 3 giugno, è stato esonerato ieri.

Per due che dicono addio alla Gran Bretagna, ce n'è uno pronto a sbarcarvi. È Aberto Cavasin, nuovo allenatore del Leyton Orient, la società londinese di proprietà dell'imprenditore italiano Francesco Becchetti. Il tecnico di Treviso torna così in panchina dopo più cinque anni. Cavasin viene dalla brutta esperienza con la Sampdoria della quale è stato allenatore per soli quattro mesi. Per lui cinque punti in dieci partite, la contestazione dei tifosi e l'addio alla Lanterna. Il Leyton Orient milita nella Football League Two, la quarta serie calcistica inglese ed è più famoso per il Talent Show condotto da Simona Ventura su Agon Channel nella stagione 2014/15 che per il suo palmares. Cavasin proverà a cambiare la storia.

Massimiliano Vitelli