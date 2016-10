Dubbio Verratti De Rossi-Parolo a centrocampo

Una seduta di allenamento in palestra durante la mattinata, una sul campo nel pomeriggio. La Nazionale azzurra ha iniziato a preparare la sfida di giovedì sera a Torino contro la Spagna (diretta tv su RaiUno alle 20.45) con qualche dubbio di formazione. Il milanista Romagnoli ha svolto un lavoro differenziato insieme a Graziano Pellè: i due giocatori non sono al meglio, le loro condizioni verranno valutate giorno dopo giorno. Contro gli iberici l’attacco azzurro sarà guidato dal laziale Ciro Immobile, probabile esordio per il torinista Belotti. Dopo il convincente esordio contro Israele, la Nazionale Italiana è chiamata al primo vero impegno dell’era Ventura: la Spagna, battuta agli ultimi Europei di Francia - ha ritrovato nuovo entusiasmo, ed è pronta a dare battaglia. Nel gruppo azzurro non ci saranno Rugani e Pavoletti, fermati dagli infortuni, tornano Darmian, Criscito e Perin che ha preso il posto dell’infortunato Marchetti. Non ci sarà neppure Chiellini, squalificato dopo l’espulsione rimediata nell’ultima sfida in Israele: Romagnoli non è al meglio, alla fine accanto a Bonucci e Barzagli potrebbe giocare uno tra Astori e Ogbonna. A centrocampo c’è il dubbio legato alla condizioni di Verratti, spazio a De Rossi e Parolo sulla mediana, sugli esterni Candreva si candida per un posto da titolare, dall’altra parte potrebbe esserci Florenzi. Oggi ancora una doppia seduta di allenamento, domani pomeriggio - dopo la seduta di lavoro mattutina - il trasferimento in aereo a Torino.

Sim Pie.