Autorete di Icardi

Un gol da tre punti, contestato soltanto dagli scommettitori e dagli amanti del fantacalcio. In giornata infatti, la Lega di Serie A ha deciso di cancellare il nome di Manolas dal tabellino dei marcatori di Roma-Inter, attribuendo a Icardi il tocco (quindi autogol) che ha deciso la gara dell'Olimpico. Alcune agenzie di scommesse hanno comunque deciso di considerare valide le puntate relative alla marcatura del difensore greco, che da ieri si troverà con una rete in meno nel proprio curriculum in giallorosso. Ma alla Roma va benissimo così.

Adr. Ser.