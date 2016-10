Spalletti: «E ora zitti tutti»

Dalla tuta a giacca e cravatta, dalle delusioni a una gioia piena. Stavolta senza dover chiedere neppure un aiuto a Totti. Spalletti è uno dei grandi vincitori della serata, in cui con scelte per nulla banali (Dzeko dentro e Nainggolan fuori, Florenzi trequartista e il capitano tenuto in panchina) batte l’inesperto De Boer e ritorna a guardare la classifica col sorriso. «Bella vittoria - esulta il tecnico alla fine - che rimette a posto le cose. C’erano troppi discorsi (ogni riferimento a Ilary Blasi è puramente casuale, ndr), la squadra non aveva fatto benissimo. Andavamo a fasi alterne, questo risultato ottenuto contro una squadra fortissima ci permette di lavorare con profondità durante la sosta e di fare analisi più dettagliate». Anche di guardare la classifica senza deprimersi, «ma bisogna fare la corsa su di noi - ordina l’allenatore - noi vogliamo vincere tutte le partite, poi se questo equivale o meno a conquistare lo scudetto o meno ditemelo voi». La sfida con l’Inter è stata una sintesi perfetta della Roma di oggi: l’attacco che crea occasioni a raffica, i buchi della difesa e i cali di tensione. «Ogni tanto - riconosce Spalletti - ci sono momenti in cui non siamo quelli che dovremo essere come professionisti. A volte ci accontentiamo di difendere, gli avversari ci fanno correre e arriva la fatica». E poi i troppi gol sbagliati: «Difficilmente ci sono partite in cui ci capita una sola occasione e portiamo a casa il risultato, quando capita va sfruttata perché non ripassa più. Meno male che stavolta abbiamo avuto quella reazione dopo il pareggio, sembrava che ci dovessimo liberare dal timore di prendere l’1-1». Un successo meritato «ai punti» nonostante De Boer dica che «nel secondo tempo ha giocato solo l’Inter». Handanovic potrebbe smentirlo facilmente. Spalletti alla fine si è coccolato Dzeko e ha «placcato» Manolas in stile rugby per festeggiare. La prestazione di Edin ripaga il coraggio del toscano. «Dall’inizio dell’anno ho puntato su di lui dicendo che ne abbiamo bisogno perché col suo fisico dà soluzioni diverse alla squadra. A volte però gli manca il carattere: Edin è un ragazzo sensibile, gli serve sostegno e stavolta per fortuna è uscito dal campo con la curva che lo osannava dopo aver fatto una grandissima partita. Il mio voto per lui è 10, ma su alcuni palloni ci va molle e ho iniziato a dirglielo: così non si riesce ad avere la totalità del suo contributo». Dzeko lo ascolta in tv e sorride: «Forse è vero». Su Manolas l’allenatore usa bastone e carota: «Con lui si discute spesso, ha delle potenzialità incredibili: uno strapotere fisico straordinario e deve esser bravo a trovare sempre il rendimento giusto per la forza che ha». Salah, invece, lo definisce «un giocatore da calcio inglese, nei 60 metri in velocità ti fulmina. Ma ha il problema della fase difensiva e la squadra deve sopperire alla sua mancanza di forza fisica». L’esclusione di Nainggolan la spiega così: «Aveva un affaticamento a un flessore ed era rischioso fargli giocare tanti minuti. Il suo problema fisico mi ha aiutato a scegliere ma qualche volta si può fare a meno di lui». Al suo posto sulla trequarti ha giocato Florenzi e l’esperimento è riuscito: «Alessandro è bravo ovunque lo metti». Ormai gli manca solo di infilarsi i guanti e provare in porta.

Ale. Aus.