Dopo sei vittorie consecutive, nelle prime sei giornate di Premier League, si ferma la corsa del Manchester City targato Pep Guardiola. A stoppare la volata dei Citizens, il Tottenham, che ora è secondo a un solo punto da Agüero & Co.. A White Hart Lane la squadra di Pochettino passa in vantaggio dopo appena nove minuti grazie ad un autogol di Kolarov, sfortunato a deviare nella propria porta un pallone crossato da Rose. Gli Spurs, quindi inizialmente fortunati, legittimano però il vantaggio al 37', quando Alli insacca con un rasoterra dopo una aver chiuso una triangolazione con Son. Il Tottenham potrebbe anche infierire e portare a tre le marcature ma Lamela fallisce un calcio di rigore, facendosi respingere il tiro da Bravo. Lo United di Mourinho non va oltre l'1-1 all'Old Trafford contro lo Stoke City. Risultato che vale il sesto posto in coabitazione con il Chelsea. Sabato i Blues hanno battuto 0-2 l'Hull City e Conte è tornato a respirare, mentre Guidolin, che ha perso icontro il Liverpool 1-2 (lo Swansea è alla quinta sconfitta), trema.

Pareggi interni per Mazzarri (Watford-Bournemouth 2-2) e Ranieri (Leicester City-Southampton 0-0). Ha chiuso il settimo turno Burnley-Arsenal, terminato 0-1. Il gol di Koscielny al secondo minuto di recupero regala ai «gunners» il terzo posto insieme col Liverpool.

Mas. Vit.