Milan da impazzire: da 1-3 a 4-3 col Sassuolo

MILANO Orrori e prodezze. Succede di tutto a San Siro, dove il Milan sconfigge 4-3 la sua bestia nera Sassuolo. Primo tempo chiuso sull'1-1 dalle reti di Bonaventura e Politano. Nella ripresa succede di tutto: il Sassuolo scappa sul 3-1 con Acerbi e Pellegrini, la squadra di Montella, complice l'ingresso di un Niang scatenato, ribalta tutto in otto minuti con un rigore di Bacca, uno strepitoso gol al volo di Locatelli e Paletta. Montella sale a 13 punti con tre vittorie e un pari nelle ultime quattro. Milan subito in vantaggio con Bonaventura, che trafigge Consigli con la deviazione di Acerbi. Sessanta secondi dopo però pasticcio difensivo dei padroni di casa: Abate sbaglia l'appoggio per Montolivo, Politano ruba palla, disorienta con una finta Gomez e Donnarumma e infila il pari a porta vuota. Il Sassuolo cresce Adjapong segna ma di mano poi c’è un rigore per fallo di Donnarumma su Politano ma l’arbitro Guida comincia a sbagliare. Ripresa spettacolare: segnano Acerbi e Pellegrini, su va sull’1-3, il Sassuolo comanda. Ma Guida concede un rigore inesistente a Niang, segna Bacca e la partita gira. Il giovanissimo Locatelli segna il 3-3 con un sinistro dal limite, infine Paletta ribalta con uno stacco di testa: rimonta completata e trionfo di Montella espulso alla fine del primo tempo. Polemico Di Francesco: «Il Milan è più forte di noi anche come società».

