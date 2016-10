L’Atalanta lancia la fuga Juve

Alla settima giornata di campionato e dopo l'entusiasmante vittoria in Champions League sul Benfica arriva la prima sconfitta stagionale per il Napoli. Un regalo alla Juve, che parte subito in fuga a +4.

A Bergamo è l'Atalanta a fare la grande battendo gli azzurri 1-0, una vittoria che per i bergmaaschi di Gasperini potrebbe rappresentare la prima svolta di una stagione partita male. Nel dopo-partita l'amarezza di Sarri è qualcosa di palpabile, amaramente concreto: «La nostra crescita deve passare per partite come questa. Dobbiamo migliorare contro avversari aggressivi, che ci portano a giocare una partita di duelli». L'allenatore del Napoli sposta l'attenzione sull'attitudine fisica e mentale della sua squadra: «Le partite contro squadre fisiche, con dei terreni di gioco difficili, sono il nostro limite. La nostra crescita deve passare da queste gare, dobbiamo essere bravi a portare a casa dei punti anche in queste condizioni. È un passo in avanti da fare, abbiamo pagato il dispendio fisico della Champions League, soprattutto mentali e nervoso, non abbiamo fatto in tempo a scaricare e ricaricare dopo la partita di mercoledì».

A chi gli chiede di turn over e modulo, Sarri risponde così:«Non avevo avuto la sensazione che fossero in molti a dover riposare dopo la coppa. Il 4-4-2 che abbiamo provato alla fine è stato dettato dalla contigenza, non mi piace. Avevamo fatto molti cross e avevo bisogno di riempire l'area, ma non è il mio calcio». La chiusura è quasi un'ammissione di impotenza nei confronti della Juventus: «I bianconeri sono di un'altra categoria, noi non abbiamo mai avuto l’idea che il nostro campionato dovesse essere in parallelo a quello della Juventus. Siamo una squadra giovane che deve crescere: questa settimana ci servirà per capire gli errori fatti e migliorare. Per pensare allo scudetto loro dovrebbere inanellare una serie negativa clamorosa, non lo faranno mai».

La partita vede un Napoli in campo con Maksimovic, Zielinski e Insigne di fronte al classico 3-5-2 di Gasperini ma, al di là di uomini e moduli è l'atteggiamento, come sempre, a determinare il risultato. Il Napoli sembra giocare il primo tempo in punta di piedi, col sussiego di chi è superiore per nascita, come se dopo il Benfica bastasse questo per battere la grinta dell'Atalanta. Quando Hamsik e compagni si svegliano nel secondo tempo già in svantaggio è troppo tardi per riprendere in mano una partita fatta di corpo a corpo e asprezza agonistica. Il gol che vale tre punti per i padroni di casa lo firma Petagna già all'8'. Il centravanti si Gasperini, scuola Milan, è bravo a sfruttare uno sfortunato rimpallo di Ghoulam che cadendo gli serve un involontario assist colpendo col viso il pallone crossato dal Papu Gomez. Petagna non aspetta altro e batte Reina, 1-0.

Il Napoli impiega un po' a rietrovarsi, ma quando si affaccia dalle parti di Berisha è il portiere ex-laziale a fare il protagonista con tre interventi importanti. Il capolavoro è sulla punizione calciata all'incrocio da Ghoulam al 29', ma anche su Milik al 42' il riflesso è notevole. Finisce così, per la corsa scudetto non è una buona notizia.

Alessandro Fusco ; Alessandro Fusco