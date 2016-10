Dybala e bis Higuain, Allegri sorride

La Juventus è già in fuga, il campionato rischia di finire prima ancora di essere iniziato. La squadra di Allegri è tornata a vincere e, soprattutto, a convincere. Dopo la «discussa» trasferta di Palermo, ieri ha battuto l’Empoli al Castellani, risolvendo la pratica in pochi minuti dopo un’ora di grigiore, ma anche di occasioni fallite. E con lo stop del Napoli a Bergamo, i punti di vantaggio della capolista sono 4.

In evidenza Dybala, autore del gol che ha sbloccato la gara, e principalmente l'inarrestabile Higuain, che ha firmato anche in questa occasione una doppietta. Nel corso della prima frazione Pjanic ha «acceso» più volte la Juve con giocate di qualità ma i bianconeri non sono stati incisivi sotto porta. Al 9' il bosniaco ex Roma ha pescato in area di rigore Khedira: il tedesco ha stoppato la sfera, si è girato bene ma ha colpito in pieno la traversa da due passi. Al 35' Pjanic ha lanciato verso la rete Cuadrado che si è fatto respingere il tiro a botta sicura da Skorupski.

Chiuso il primo tempo con un gol da cineteca sfiorato da Higuain, si è aperta una intensa e decisiva ripresa. Al 20' la svolta del match: Dybala (fino a quel momento in ombra) ha ricevuto la sfera da Alex Sandro e ha castigato il portiere dei toscani con una botta di sinistro. Subito dopo si è acceso Higuain ha siglato il 2-0 con un sinistro violento dal limite; tre minuti più tardi, a seguito di un «regalo» di Zambelli, ha realizzato facilmente il tris.

«Una vittoria che dimostra la nostra maturità - commenta Allegri - ma dobbiamo crescere. Ora passiamo una buona sosta e quando rientreremo avremo un mese importante». Unico neo la reazione nervosa di Khedira al cambio. Allegri se la cava con l’ironia. «Era contento perché Lemina ha fatto bene ed è entrato nelle azioni dei tre gol».

Redazione online